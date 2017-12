Un tueur en série mangeait ses victimes avec de l’ail et du persil

La cour d'Assises des Alpes-Maritimes juge actuellement Michel Lambin, 67 ans pour avoir assassiné un gardien d'école en 2002.



Son ex-compagne, Nicole Rossi, témoigne à la barre ce lundi. Elle dit avoir vécu avec lui pendant 25 ans. Lors d'un interrogatoire en 2009, elle révèle lui imputer 9 autres meurtres mais les faits étaient déjà prescrits à l'époque.



Elle dira de son ancien concubin qu'il est "le mal incarné", "un fétichiste". Elle explique aussi qu'il gardait toujours une partie de ses victimes : "si ce n’était pas la tête, c’était les pieds, et si c’était pas les pieds, c’était encore autre chose" dit elle.



Elle l'accuse ensuite d'avoir tué son beau frère avant de le cuire à la cocotte-minute. Ce serait sa deuxième victime.



Elle affirme ensuite devant les jurés ébahis : "Je sais que ça va paraître incroyable, mais il bouffait des morceaux de ses victimes, avec de l’ail et du persil, et il me disait que cela n’avait rien à voir avec la viande, que c’était d’une délicatesse".



Avant d'ajouter : "Ce n’est pas un tueur à gages, c’est un tueur en série, et s’il venait à être relâché, il ne fera rien d’autre que de me découper en morceaux, vivante, il me l’a dit à Caussols".



C'est donc un début de procès riche en accusations qui va durer 10 jours. L'accusé connaîtra la sentence le 22 décembre prochain.