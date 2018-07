Courrier des lecteurs Un "truc" qu’un Sydney Laverdure, qu’un Joseph Néhoi, qu’un Alex Eyquem ou même votre serviteur n’ont jamais commis…

France – Croatie en finale de la Coupe du Monde de Football ! Comme chacun d’entre nous, je suis bien sûr heureux pour ce cher Didier Deschamps que ce soit Hugo Lloris qui ait eu le bonheur de brandir dimanche soir ce trophée qui fait rêver tous les peuples de la Terre. Je suis heureux pour les jeunes vedettes du onze français dont la suite de la carrière peut aujourd’hui s’annoncer de la plus belle des façons.



Mais comment ne pas saluer la performance remarquable de la Croatie, une équipe sans doute classée au départ de la compétition parmi les moins fortes ? Pourquoi ne pas dire que nombre d’entre nous, ici à La Réunion en tous cas, sont allés ces derniers jours sur une carte du monde pour voir dans quel coin de l’Europe se situe ce pays dont nous n’étions pas nombreux à savoir qu’il avait Zagreb pour capitale ? Avouons-le : combien sommes-nous qui, aujourd’hui encore, pouvons donner, sans consulter la presse, les noms de seulement trois joueurs croates, médaillés d’argent du Mondial 2018 ?



Pour ma part, je confesse que de la Croatie, je n’en savais pour ainsi dire pas grand-chose la semaine dernière encore. Et ce n’est pas à la Pharmacie du Terrain de Sel de La Possession qu’on dira le contraire. Là-bas, on connait ma crasse ignorance sur ce sujet.

Pour revenir à la partie de dimanche soir, force est de reconnaître que nous n’étions pas finalement (et nettement) les plus forts. Bien sûr, nous leur avons mis quatre buts. Mais allons-nous oublier que l’un le fut contre son camp par Mandzukic et qu’un second le sera sur un pénalty dont il a fallu à l’arbitre d’aller vérifier sur l’écran dénommé VAR qu’il y avait bien une faute capitale qui avait été commise ?!!!



Et puis, ce « truc » commis à 20 minutes de la fin du match d’une finale de Mondial par notre cher Hugo, un « truc » qu’un Sydney Laverdure dans les buts de la St Louisienne ou de la Patriote, un « truc » qu’un Joseph Néhoi dans ceux de la Charles de Foucauld, un « truc » qu’un Alex Eyquem dans ceux de la Franco ou même votre serviteur dans ceux de la Jeanne d’Arc ou de l’Escadrille n’ont jamais commis dans leur vie de gardien de but : s’amuser à chercher à crocheter un attaquant adverse dans sa surface de réparation !.... Ah, mon cher Hugo, si t’avais pas été brillant tout au long de ce Mondial, au point que la victoire finale des Bleus, on te la doit pour une très grande part, sûr que tu serais aujourd’hui prié de rentrer à la maison !



Allez, terminons ici notre propos qui va dans le sens de ceux qui pensent que, lorsque l’on gagne, nous ne devons pas oublier que, contre nous, l’adversaire était lui aussi valeureux. Et dimanche soir 15 Juillet, il y avait dans le Stade à Moscou une estime réciproque entre français et croates au moment de la remise du trophée. C’est ce que je retiendrais avant tout du Mondial 2018. Et bravo à la France et à la Croatie… Raymond Lauret Lu 144 fois





