Un troisième suspect interpellé suite à l’agression d’Yvette Ducheman

Deux suspects avaient été placés en garde à vue ce mercredi suite à l’agression de la candidate aux municipales de Saint-Denis et d’un militant. L’un d’eux est ressorti hier mais depuis, un troisième suspect a été arrêté et placé en garde à vue à son tour, comme l’indiquent nos confrères du Quotidien.



Yvette Duchement et un de ses collaborateurs étaient en train de coller des affiches du côté du Brûlé à Saint-Denis, lorsqu’ils ont été attaqués par une bande de jeunes alcoolisés la semaine dernière.



Les deux victimes sont parvenues à prendre la fuite à pied et à se cacher en attendant l’arrivée forces de l’ordre.