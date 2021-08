A la Une . Un triumvirat mené par Giraud Payet à l'assaut de la Chambre des Métiers

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 17:33

Ils devraient l'annoncer dimanche : un triumvirat mené par Giraud Payet, accompagné de Jean-François Maillot du CSAPR (Collectif des syndicats et associations professionnels de La Réunion) et Hugues Atchy (Fédération internationale des taxis indépendants) va conduire une liste avec pour objectif avoué de prendre le contrôle de la Chambre des Métiers à l'occasion des élections du 1er au 14 octobre prochains.



Ils entendent axer leur campagne sur trois axes majeurs : sauver les entreprises existantes, pérenniser et rendre la Chambre des Métiers plus accessible à l'ensemble des artisans, par exemple au travers d'un vrai service juridique.



En ce début de campagne où les électeurs vont pouvoir pour la première fois voter électroniquement, ils s'étonnent du silence de la préfecture à leurs demandes d'éclaircissement.



