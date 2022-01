Un très rare "dansé Jako" éloigne les mauvais esprits pour 2022

Il avait le don d’effrayer les enfants et de surprendre les plus grands par ses drôles de contorsions. Le Jako était de sortie ce samedi au son des tambours à Saint-Benoît.



Nombreux étaient les curieux à admirer la parade de ce personnage haut en couleur qui a déambulé depuis la maison familiale du regretté Gramoun Lélé dont le père était un danseur Jako.



Puis la scène, pratiquée en l’honneur de la divinité Hanuman et qui a pour but de repousser les mauvais esprits, s’est poursuivie dans les rues du quartier de Bras-Fusil et de Beaufond avant que le Jako malbar se dirige vers le centre ville de Saint-Benoît.



Merci à Brian pour le partage de ce moment à tous les lecteurs de Zinfos974