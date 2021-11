Un tremplin pour l’emploi à La Réunion

En présence du Président du MEDEF National, Geoffroy ROUX et du Directeur Général AG2R La Mondiale, André RENAUDIN, une centaine de demandeurs d’emplois étaient conviés pour des entretiens, des séances de coaching, de gestion du stress, de bien être et de développement de soi.



La Région Réunion, cheffe de file en matière de formation professionnelle, soutient ses initiatives autour de l’insertion des jeunes Réunionnais dans le monde de l’emploi et a à coeur de porter la jeunesse réunionnaise.