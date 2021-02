A la Une ... Un travailleur sur trois est employé dans la fonction publique à La Réunion

L’INSEE vient de publier son étude sur l’emploi public à La Réunion entre 2011 et 2018. On y apprend qu’un tiers des travailleurs de l’île sont du secteur public, notamment via les contrats aidés. Ces emplois se situent principalement dans la fonction publique territoriale. On découvre également que les femmes occupent plus de la moitié de ces emplois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 11:18 | Lu 132 fois

Le rapport de l’INSEE :

L’emploi public à La Réunion de 2011 à 2018 à La Réunion

Une forte croissance de l’emploi public, malgré une chute des contrats aidés en fin de période

Fin 2018, 80 900 personnes travaillent dans la fonction publique à La Réunion, soit près d’une personne en emploi sur trois. Parmi elles, 9 % bénéficient d’un contrat aidé, une part six fois plus élevée qu’en France de province. Entre 2011 et 2018, l’emploi public augmente deux fois plus vite à La Réunion (+ 1,2 % en moyenne annuelle contre + 0,5 % en province). Mais la chute du nombre de contrats aidés à partir de la mi-2016 tire l’emploi à la baisse entre 2016 et 2018.



Entre 2011 et 2018, la fonction publique territoriale constitue le principal moteur de la hausse de l’emploi public. La dynamique de l’emploi est forte aussi dans la fonction publique hospitalière.



Avec 94 agents pour 1 000 habitants, l’île se situe au 3e rang des régions françaises qui présentent les taux d’administration les plus élevés. Ce constat est lié principalement à la fonction publique territoriale, et ses effectifs plus conséquents qu’ailleurs avec un nombre élevé d’emplois aidés.



Dans la fonction publique d’État, le taux d’administration est un peu supérieur à la moyenne nationale, en raison de la large prédominance des personnels de l’Éducation nationale à La Réunion : les besoins sont plus importants sur l’île au regard notamment de la jeunesse de la population. En revanche, les effectifs rapportés au nombre d’habitants sont faibles dans la fonction publique hospitalière.



