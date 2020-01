Un trafic record à l'aéroport Roland Garros au mois de décembre

Avec des pics quotidiens à plus de 10 000 passagers ont été enregistrés les 21 et 28 décembre, l'aéroport Roland Garros a battu un record d'affluence ce mois de décembre 2019, avec une augmentation de 6,8%. Ce record vient pallier le ralentissement connu depuis le début de l'année.



Bien que la croissance soit moins importante qu'au cours des deux dernières années, avec un total de 2 488 014 passagers sur l'ensemble de l'année, Gillot connaît une augmentation de 0,5% cette année.



Alors que sur les lignes régionales, le trafic a augmenté de 8,9%, le trafic international augmente lui de manière beaucoup plus modeste, avec 0,9%. Cette hausse est due à une augmentation de 10,2% des passagers sur Réunion-Bangkok. Les lignes internationales ont également vu leur nombre de passagers augmenter de 5,5%.



L'axe métropole-Réunion a, quant à lui, augmenté de 8,3%, malgré la crise des gilets jaunes. Le nombre de passagers n'a pas été perturbé par la disparition de XL Airways. Il est resté stable, alors que celui des lignes régionales a progressé de 2,9%, avec une plus forte affluence vers les aéroports malgaches.



Le nombre de passagers a augmenté de 1,2% sur l'année 2019 et 8,4% rien que sur le mois de décembre. Celui des passagers en transit a, quant à lui, reculé de 31,1%, notamment suite aux problèmes rencontrés avec Corsair.



Alors que la fréquentation de la ligne Réunion-Afrique du Sud a augmenté de 11,5%, celle vers les Comores a baissé de 24,7%.