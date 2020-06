A la Une . Un trafic de produits dopants démantelé dans le milieu du culturisme

Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 07:26 | Lu 2182 fois

Six personnes ont été interpellées dans le sud de l’île hier matin, dont un coach et deux femmes. Tous sont soupçonnés d’être à la tête d’un trafic de stéroïdes anabolisants, hormones et autres produits interdits à la vente, destinés à prendre de la masse musculaire.



Pas moins de 45 gendarmes étaient mobilisés au Tampon et à Saint-Pierre pour perquisitionner quatre domiciles et une salle de sport. De grandes quantités d’espèces ainsi que plusieurs voitures, probablement obtenues grâce au fruit du trafic, ont également été placées sous scellés.



