A la Une . Un trafic de drogue par Chronopost démantelé à la Possession

Un homme de 33 ans comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits supposés de trafic de drogue pour une période estimée d'avril à octobre 2021. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 16:01

Les faits se sont déroulés sur la commune de la Possession. Un homme a été interpellé puis placé en garde à vue pour avoir fait entrer de la cocaïne et du cannabis par colis postaux Chronopost. Selon le parquet, le petit manège était bien huilé. La drogue entrait sur le territoire par des colis postaux avec des noms d'emprunt et des numéros de téléphone correspondant à des appareils prépayés. Cent grammes de cannabis ont été retrouvés à son domicile lors de la perquisition.



Le trentenaire, qui a quatre condamnations pour des faits de violences en métropole, s'est installé à La Réunion avec sa compagne en septembre 2020. Acceptant d'être jugé ce mercredi dans le cadre de la comparution immédiate, l'homme devra attendre le 15 novembre prochain pour connaitre son sort. La présidente a estimé que le tribunal n'était pas en état de prendre le dossier eu égard à l'arrivée tardive de celui-ci en fin de matinée.



N'ayant pas assez de temps pour étudier les éléments en détail, la magistrate a préféré renvoyer cette affaire. Le prévenu est maintenu en détention provisoire en attendant la prochaine audience.



