La grande Une Un trafic d’ecstasy d'un million d’euros converti en cryptomonnaie démantelé

Ce lundi, deux Parisiens de 28 ans ont été mis en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants entre La Réunion et la métropole. Une cinquantaine de colis auraient été acheminés sur l'île avec la complicité de trois suspects également inquiétés le mois dernier. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 06:00

François-Xavier D. et Antoine N. ont été mis en examen ce lundi après-midi par un juge d’instruction dionysien. Les deux Parisiens de 28 ans sont soupçonnés d’être à la tête d’un trafic de MDMA entre la métropole et La Réunion et ce, entre le 1er septembre 2021 et le 21 mars 2023.



Une cinquantaine de colis auraient transité depuis l'Hexagone. Selon les premiers éléments, ils contenaient des milliers de cachets d’ecstasy. Les colis étaient récupérés par trois suspects également inquiétés dans cette affaire et mis en examen le 25 mars dernier. Le trio composé de Karim B., de Youssouf et Mohamed A., deux frères, a été incarcéré le temps de l’enquête. Une enquête démarrée en 2021 et menée conjointement par la métropole et la Compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît. Les deux Parisiens ont été interpellés dans la capitale et transférés au palais de justice de Champ Fleuri.

Selon nos informations, une partie des sommes récoltées dans le cadre de ce trafic aurait été convertie en cryptomonnaie. Les enquêteurs auraient, pour l’instant, des difficultés à accéder à ce pactole. Raison pour laquelle le parquet de Saint-Denis a requis ce lundi après-midi le placement en détention provisoire des deux Parisiens qui sont sans emploi et sans ressources légales.



L’un d’entre eux, François-Xavier D., de mère Réunionnaise, aurait vécu une partie de sa vie sur l'île où il aurait gardé des contacts. Il aurait quitté le département il y a deux ans tout en mettant en place ce processus. Le vingtenaire a souhaité garder le silence ce mardi après-midi devant le juge d’instruction mais également devant la juge des libertés et de la détention.



Pour éviter tout risque de concertation entre les protagonistes et d'éventuels risques de pression, le parquet a requis et obtenu son placement en détention provisoire. Quant à Antoine N. qui, selon une source proche du dossier, était colocataire avec François Xavier D., il a obtenu un contrôle judiciaire strict avec interdiction de quitter le département et obligation de pointer toutes les semaines au commissariat du Chaudron. Une décision qui pourrait être relevée d'appel par le parquet.



15 000 € provenant d’une location d’appartement sans contrat pourrait être une somme obtenue dans le cadre de ce trafic. Cependant, le jeune homme a déclaré "ne rien savoir de ce business de stupéfiants". Il a expliqué n'avoir "ni l’intérêt ni le temps à consacrer à un trafic, et ajouté que sa famille avait de l’argent et qu’il n’avait aucun besoin financier".



Ce à quoi le procureur de la République a rétorqué que des cartes PCS et 50 cartes Sim avaient été découvertes dans l’appartement en question. Antoine N. est soupçonné d’avoir conservé ces éléments au profit de son co-auteur. "Oui, j’ai vu ces cartes mais sans en connaître leur destination". Son rôle exact dans le trafic sera donc à déterminer dans les suites de l’enquête.