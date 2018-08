Un tournoi de foot et de volley ce week-end à Bois de Nèfles

Le sport sera à l’honneur ce dimanche 12 août 2018 au complexe sportif de Bois de Nèfles dans la Ville de Saint-Paul. Un tournoi Footivolley se déroulera de 8 à 19 heures.



10 équipes de football, au maximum, (6 joueurs et 4 remplaçants) s’affronteront. Des formations composées de 4 joueurs se mesureront également au volley ball avec un nombre d’équipe limité à 30. La pré-inscription par courrier électronique est obligatoire (racingclubouest@gmail.com).



Vous pouvez vous renseigner pour le foot en contactant le 06 92 58 32 51 et pour le volley en appelant le 0692 79 77 16. Un événement soutenu par la commune saint-pauloise et organisé par le Racing Club Ouest. Une buvette sera aussi installée au complexe sportif afin de se restaurer.