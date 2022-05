La grande Une Un touriste meurt d'un arrêt cardiaque sur le sentier du Col du Taïbit

Un sexagénaire est décédé mardi suite à un arrêt cardiaque lors d'une randonnée entre Cilaos et Marla. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 17:27

Le drame s'est produit ce mardi 17 mai après-midi. Un homme âgé de 67 ans se trouvait sur le sentier du Col du Taïbit entre Cilaos et Marla. Le touriste marchait avec son fils et sa belle-fille à qui il était venu rendre visite à La Réunion.



Ses proches ont donné l'alerte aux alentours de 15h30. Les conditions météorologiques étaient défavorables et l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie n'a pas pu s'approcher du lieu où se trouvait l'homme en difficulté.



Les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne ont donc été déposés à distance et ont dû se rendre à pied auprès des randonneurs. Ils ont procédé à un massage cardiaque durant une heure. Le médecin urgentiste de l'équipe d'intervention les a rejoints et a tenté à son tour de le réanimer en vain.



Le décès du touriste de 67 ans a été prononcé en fin d'après-midi.