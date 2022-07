A la Une . Un touriste fait une chute dans le cratère du Vésuve en faisant un selfie

Le jeune américain a été placé en garde à vue ainsi que ses compagnons de randonnée pour avoir utilisé un sentier interdit par le règlement du site. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 12:23

Les contreforts du cratère du volcan italien Le Vésuve sont interdits pour protéger le volcan. Quant au cratère lui-même, il peut être visité toute l’année si la météo le permet grâce à un système d’accès par billets nominatifs vendus sur Internet.



C'est vraisemblablement parce que toutes les visites de samedi 9 juillet dernier étaient complètes qu'un groupe de six randonneurs a décidé de passer par un chemin non autorisé, sur le côté opposé du cratère.



Le groupe a été repéré sur la partie supérieure par des guides lorsqu'ils ont vu un jeune homme de 23 ans s’avancer à l'intérieur pour faire une photo de lui avant de faire tomber son téléphone et de chuter de plusieurs mètres dans les cendres en voulant le récupérer.

Le vingtenaire, qui aurait pu rouler sur 300 mètres en contrebas, a été incroyablement chanceux puisqu'il n'a été blessé qu'aux jambes, aux bras et au dos.



A l'issue de son sauvetage, les carabiniers italiens l'ont placé en garde à vue ainsi que les autres randonneurs. Ils encourent une amende.