La grande Une Un touriste emporté par une vague à Saint-Leu

Ce mercredi soir, l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie a survolé le secteur pendant de longues minutes sans succès. Les recherches reprendront ce jeudi matin. Un homme qui admirait la beauté du paysage le long du littoral saint-leusien ce mercredi a été happé par une vague. L'accident s'est produit à la tombée de la nuit.Son épouse qui était à ses côtés n'a rien pu faire d'autre que de donner l'alerte. Ils sont originaires de métropole et actuellement en séjour touristique à La Réunion.Ce nouveau drame survient seulement onze jours après la noyade d'un homme de 25 ans dans le même secteur. Samedi 29 octobre , alors qu'il se trouvait sur le relief escarpé à hauteur du Musée du sel, il était tombé à l'eau, lui aussi surpris par une vague. Son corps n'a été rendu par la mer que le lendemain après-midi, sur la plage située plus au nord à hauteur du cimetière à l'entrée sud de Saint-Leu.Ce mercredi soir, l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie a survolé le secteur pendant de longues minutes sans succès. Les recherches reprendront ce jeudi matin.