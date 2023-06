Un tête-à-tête poétique entre les jeunes du CCEJ et les résidents du foyer de la Clémence à La Saline

Le samedi 17 juin, les jeunes du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, en collaboration avec l’association Saute Frontières, ont organisé un deuxième atelier intitulé “Tête à tête poétique” au foyer de Clémence. Au cours de cet événement, les participants ont partagé un moment artistique mêlant poésie, musique et fonker. Des échanges privilégiés ont eu lieu avec les résidents grâce à la mise en place d’une boîte sensorielle sollicitant tous les sens. Les activités ont également inclus des ateliers avec les gramounes, tels que le tressage de bracelets d’amitié, la création de boîtes décoratives, le jeu de dominos et le Scrabble. Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la commission “Entraide et solidarité” du CCEJ.