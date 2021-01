A la Une . Un test Covid négatif exigé pour les voyageurs en partance pour la métropole

Jean Castex a annoncé ce jeudi que "des tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de La Réunion vers la métropole." Par LG - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 21:38 | Lu 1636 fois





Concernant l'outre-mer, a-t-il ajouté, des tests seront désormais obligatoires au retour de ces destinations vers l'Hexagone.



Le variant du Covid identifié en Afrique du Sud inquiète les autorités. Voisines de ces pays du continent africain ainsi que des Comores, Mayotte et La Réunion font donc partie des territoires dans lesquels "des tests négatifs seront exigés pour tout voyageur souhaitant se rendre en métropole".



"Nous prenons des mesures nouvelles pour nos territoires et collectivités d’outre-mer. (…) Des informations préoccupantes indiquent que le variant à risque d’Afrique du sud serait déjà disséminé aux Comores. Des mesures d’urgence ont donc été prises dès le week end dernier pour tester en doublon, à l’arrivée des Comores, et pour restreindre les déplacements à risque. Ces mesures sont tout particulièrement impératives pour protéger aussi La Réunion, département peuplé de 800.000 habitants et géographiquement isolé. Et de la même manière que pour la Guyane, des tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de La Réunion vers la métropole. L’ensemble de ces mesures a pour objectif de réduire drastiquement les flux transfrontaliers afin de nous protéger du risque de propagation des souches variantes. J’ai demandé au ministre de l’Intérieur de prévoir un dispositif de contrôle pour en garantir le respect", a dévoilé le chef du gouvernement ce jeudi 14 janvier.



Le préfet de La Réunion doit, comme depuis le début de la crise sanitaire, livrer les détails de ces nouvelles restrictions vendredi en fin d'après-midi.



