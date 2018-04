Un terrain en gazon synthétique pour la population de Trois-Chemins

Ce site était occupé par un terrain de football non homologué et aménagé très sommairement. Il a donc fait l’objet de travaux de modernisation et de structuration. Terrassements dont réglage du fond de forme, réalisation réseau de drainage en périphérie avec évacuation par puisard et vers exutoire, réalisation du terrain synthétique 55mm (dimensions 30m x 50m compris distance de sécurité) avec bordurette en périphérie et structure en grave, tracé des aires de jeu et la pose des buts de football, 6,00 x 2,10m, ou encore fourniture et pose de clôture, portail et portillon… rien n’a été laissé au hasard. Les travaux réalisés sous la houlette du service Construction et Conduite d’Opération du Pôle Technique ont aussi concerné la pose d’un éclairage avec mâts de hauteur 10 m, et d’équipements divers (points d’eau, panneau d’information, poubelle). Voilà qui devrait ravir la population.

L’opération qui a duré quelques mois a nécessité (avec les études) un investissement de 257 000 euros.