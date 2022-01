Météo Un temps toujours instable

Pas d'amélioration en vue concernant le temps ce vendredi. Météo France prévoit un temps toujours aussi instable avec un soleil absent toute la journée et des averses très soutenues, notamment dans l'après-midi. Malgré un ciel particulièrement gris, le températures ne chuteront pas pour autant et il faudra s'attendre à un temps très lourd, notamment sur le littoral. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 06:55

Environnement instable.



Un bulletin de vigilance fortes pluies / orages est en cours en cette fin de nuit.



Le soleil est absent de la journée. Le ciel est gris, des averses plutôt faibles nous concernent en matinée. L'après-midi, les averses deviennent beaucoup plus marquées et localement orageuses, notamment sur une bonne moitié sud et sud-ouest du département à la faveur d'un flux de secteur Nord en altitude. L'amélioration se fait désirer mais elle finit pas arriver en soirée.



Côté température, elles évoluent peu sous cette couverture nuageuse avec 29 à 31 °c sur le littoral, 21 ° au Volcan et 28°c à Cilaos.



Le vent au sol est de secteur Nord-Est faible à modéré. Rafales de 40 à 50 km/h sur la région du Port, de Saint-Philippe et des Plaines.



La mer est peu agitée. Petite houle de sud-sud-ouest, 1 m.