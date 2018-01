La grande Une Un temps pluvieux attendu à partir de ce soir





La Réunion se trouvera sous la pluie ces prochains jours. Dès cet après-midi selon Météo France, les nuages occupent une large moitié Est du département et les premières pluies font leur apparitions du côté du volcan, vers Bélouve et dans les hauts de Saint-Gilles. Le vent assez fort bloque sensiblement, par l'effet du relief, les nuages et toutes les précipitations associées sur la partie Est de l'île.La fin de journée est marquée par une nette dégradation. Bien que la zone perturbée soit encore éloignée de nos côtes, elle génère dans son sillage d'importantes masses nuageuses accompagnées de précipitations soutenues . Le début de soirée voit ces premières pluies aborder le littoral réunionnais. Le Nord de l'île est concerné en premier lieu, mais rapidement les pluies gagnent l'ensemble du département et rares sont les lieux qui y échappent. La frange côtière de Saint-Joseph à Saint-Leu profite d'un temps plus clément.Le vent de secteur Est est modéré à assez fort. Il souffle en rafales de 60 à 70 km/h sur le Nord entre Champ Borne et Saint-Denis et temporairement jusqu'à 80 km/h sur le Sud Sauvage à la mi-journée. En altitude, le vent reste assez fort, des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h sont attendues vers le Pas de Bellecombe, la Plaine des Cafres ou le Maïdo.Le mauvais temps en place en fin de journée perdure toute la nuit, voire s'intensifie par endroit et plus particulièrement sur la partie Nord et Est.Quelques accalmies sont prévues, mais de courtes durées. L'ensemble de l'île est concerné. Le vent perd un peu d'intensité, mais reste bien sensible.Mercredi, les fortes pluies qui ont débuté en début de nuit se poursuivent. Elles sont généralisées à l'ensemble de l'île et prévues pour toute la journée.Le vent de secteur Est est modéré avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h sur le Nord et vers le Sud Sauvage.