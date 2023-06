Ce début de journée est un peu humide avec des nuages et quelques gouttes résiduelles présents sur les littoraux Nord et Est. Puis au fil des heures les éclaircies prennent le relais. Le reste de l'île reste au sec et bénéficie même d'un temps plutôt agréable et lumineux.





Mais au fil des heures, les nuages se développent et bourgeonnent le long des pentes. A partir de la mi-journée, ils génèrent des averses essentiellement sur le relief pour commencer. Vu le flux, ce sont une nouvelle fois les régions du Sud et du Sud-Est qui sont privilégiées pour les précipitations et les débordements. La zone concernée va de Saint-Pierre à Saint-Philippe et ses environs jusqu'à La Plaine des Palmistes et les hauteurs de Sainte-Anne en passant par le Volcan. Des averses localement marquées peuvent de nouveau y sévir dans l'après-midi. En revanche, le secteur des Plages et le littoral Nord bénéficie d'une belle journée en générale.





Les températures maximales sont chaudes pour la saison avec 29 à 30°C sur le littoral, 16 à 17°C au Maïdo et au Volcan, et 21 à 23°C dans les cirques.





Le vent de Nord-Est reste faible une bonne partie de la journée avec quelques pointes sur l'Ouest et l'Est réunionnais et des brises sur la façade Sud de l'île.





La mer est agitée dans le sud par une petite houle de Sud-Ouest de 1,5 mètres.