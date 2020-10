Société Un temps plus clément prévu ce mardi, quelques averses attendues tout de même dans le Sud

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 07:55 | Lu 609 fois

Après un lundi particulièrement gris, la journée de mardi devrait être un peu plus clémente prévoit Météo-France.



Au lever du jour, quelques nuages s'attardent ici ou là, mais ces derniers sont sans prétentions et le temps se montre clément indique Météo France dans son bulletin.



Au fil de la matinée, les nuages deviennent plus nombreux le long des pentes.



Cet après-midi, l'intérieur de l'île s'ennuage, seuls quelques coins de ciel bleu arrivent à résister dans les cirques.



Le Volcan et les plaines sont sous la grisaille.



Au sud d'une ligne Saint-Pierre-Sainte Rose, des averses sont possibles, averses qui peuvent s'avérer soutenues, un petit risque orageux subsiste. Sur ces régions, les nuages glissent ensuite vers l'océan et pourront donner également des averses.



Au Nord de cette ligne Saint Pierre-Sainte Rose, le bord de mer conservent de belles éclaircies mais les hauteurs sont sous les nuages.



Le vent s'oriente au secteur Nord, il est généralement faible sauf vers la Pointe au Sel où des rafales de 50 à 60 Km/h sont attendues.



La mer est peu agitée le long des côtes Nord et Est et agitée ailleurs. La houle de sud-sud-ouest s'amortit vers 1.5m.