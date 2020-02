A la Une .. Un temps perturbé et instable s'installe progressivement sur notre zone

Animation satellite(17heures). Un système frontal marqué remonte par le Sud de Madagascar et va renforcer l'instabilité entre Mada et la Réunion. Des foyers pluvio-orageux vont s'activer au cours des prochaines 24heures au large de la côte de Mada et se déplacer vers l'Est en direction de la zone Réunion/Maurice. Dégradation progressive mardi



➡️ Les nuages élevés se multiplient dans notre ciel au cours de la nuit de lundi à mardi et en matinée de mardi.

Le ciel s'assombrit en matinée et en cours d'après-midi les nuages instables touchent l'île apportant des averses parfois soutenues.

Des orages grondent localement. L'ensemble de l'île est exposé à la dégradation.



🎏 Des rafales modérées flashant à 50km/h sous les averses sont ressenties sur les faces Ouest et Est de l'île.



🌊 La mer est agitée en général , la houle de Sud-Est de 1m50 touche toujours les côtes Est et Sud-Est alors qu'une faible houle de Sud-Ouest s'installe sur les rivages Ouest et Sud.



Le mauvais temps se poursuit mercredi et jeudi



➡️ Malgré des périodes d'accalmie le temps perturbé devrait persister mercredi et jeudi. Des passages pluvieux parfois soutenus et orageux peuvent affecter l'île. Le risque orageux se maintient.



Photo satellite de 17heures ce mardi: les nuages actifs( gris et rouge) commencent à se former au sein de la zone délimitée et progresseront vers la zone Réunion/Maurice au cours des prochaines 24h.

Températures relévées sous abri par les stations de Météo France à 14heures ce mardi.







