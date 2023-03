Un temps nuageux avec un risque d'averses à caractère orageux ce dimanche

Au lever du jour, alors que le temps est agréable et lumineux sur l'ouest et le nord du département, des averses apportent encore de l'humidité à l'Est d'une ligne Sainte-Marie/ Saint-Joseph.



Le caractère orageux est toujours d'actualité en particulier dans la région du volcan. Pour les activités en montagne, la prudence est toujours recommandée ainsi qu'au bord des ravines. Ces précipitations s'orientent à la baisse en deuxième partie de matinée.



Les formations nuageuses se généralisent ensuite dans les hauts cet après-midi et des averses sont toujours d'actualité. Celles-ci peuvent donner de bons cumuls sur le Nord-Ouest de l'île, ailleurs c'est plus atténué.



Des éclaircies sont toutefois attendues sur le Sud-Ouest et le Nord-Est de l'île où le vent souffle en rafales. En effet, le vent de Sud-Est se renforce sur le littoral Sud-Ouest et le Nord avec des pointes vers 60 km/h voire 70 km/h sur le Sud.



Les températures maximales sont de l'ordre de 30 à 32°C sur le littoral, 26 à 28°C dans les cirques et 20 à 21°C au Maïdo et au Volcan.



La mer est forte au déferlement d'une houle australe de secteur Sud voisine de 3 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. La plus grande prudence est donc recommandée aux abords des rivages.