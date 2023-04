Météo Un temps instable pour débuter la semaine

Le bulletin de Météo-France: Par NP - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 06:29

Au lever du jour, le ciel se montre un peu plus nuageux que la veille notamment sur une large moitié Est. Les averses ne sont pas très loin du rivage, mais peinent à rentrer sur l'île et se déversent plutôt en mer.



Plus à l'Ouest, le ciel se montre clément avec seulement quelques nuages élevés sans grande conséquence.



L’après-midi, l'ensemble du relief et de l'intérieur de l’île se retrouvent sous les nuages. avec des averses par place sur le relief, par endroit de bonne facture, tandis que le ciel du bord de mer se couvre également, mais le risque de pluie est limité.



Le vent de Nord-Est à Nord souffle sans grande conviction en baie de la Possession et vers la Pointe de la Table.



La mer est peu agitée sur le Nord et l'Est, mais agitée sur le Sud et l'Ouest par une houle de Sud-Ouest s'approchant des 2 mètres en moyenne.



Les températures restent élevées pour la saison.