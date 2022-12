Météo Un temps instable pour ce dimanche de Noël

Pas de gros changements par rapport à la veille avec un temps encore instable. Meteo-France prévoit même des averses dans l'après-midi sur une bonne partie de l'île. Côté températures, elles continuent d'augmenter avec un maximum de 33° attendu sur le littoral. Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 06:32

Ce Dimanche de Noël débute par des conditions clémentes malgré la présence de bancs nuageux inoffensifs. Assez rapidement, les nuages prennent l'ascendant dans notre ciel. Avant la mi-journée, les premières ondées arrosent l'intérieur de l'île. L'après-midi, il sera difficile d'échapper à la pluie à l'exception peut-être de la façade Est.



Dans une atmosphère lourde et instable, les averses se généralisent dans les hauts et peuvent donner de bons cumuls notamment sur le massif du volcan, vers les plaines, dans Salazie, dans les hauts du Nord, sur les hauteurs des Avirons mais aussi par débordements en Baie de Saint-Paul et sur la région du Port. Les plages de l'Ouest sont également sous la menace de bonnes averses. Le tonnerre peut même accompagner les averses les plus intenses.



Au plus chaud de ce Dimanche et donc avant la pluie, les thermomètres affichent 29 à 33°C sur le littoral, plus de 25°C à Cilaos et 18°C environ au Maïdo et au Volcan.



Le vent de secteur Est à Nord-Est reste modéré avec, tout au plus, des pointes de 40 à 50 km/h vers la Pointe des Galets et sur le Sud Sauvage.



La mer est agitée, devenant peu agitée de la Pointe au Sel à Cap Bernard en passant par la Pointe des Galets. Une petite houle d'Est voisine de 1 mètre 50 déferle de la Pointe de Langevin à Champ-Borne en passant par la Pointe des Galets.