Météo Un temps globalement sec

En ce début de semaine, l'île aura droit à un temps bien dégagé. Météo-France prévoit en effet un temps agréable et sec sur la quasi-totalité de La Réunion une bonne partie de la journée, malgré quelques petits nuages dans les hauts de l'Ouest. Côté températures, elles restent dans la moyenne des normales saisonnières. Par NP - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 06:32

Mis à part quelques nuages présents en début de journée de Saint-Joseph à Sainte-Rose en passant par les contreforts Sud du volcan où quelques faibles précipitations sont encore possibles, le temps est partout ailleurs bien ensoleillé. La matinée demeure ainsi lumineuse partout. Pas trop d'évolution à attendre si ce n'est la présence de quelques nuages supplémentaires qui décorent les pentes de l'Ouest l'après-midi mais le temps reste sec et bien agréable.



En revanche, une dégradation du temps est attendue en soirée avec un alizé devenant plus humide sur le littoral Est allant de Saint-Joseph à Sainte-Suzanne puis sur la région du volcan et les hauts du Nord-Est avec des averses passagères au programme sous un ciel nuageux. L'Ouest du département reste au sec.



Les températures maximales atteignent 31°C au Port et 29°C sur les plages. On attend 23°C à Cilaos et 15 à 16°C au Maido ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent d'Est à Sud-Est souffle modérément sur les côtes exposées du Sud et du Nord avec des rafales voisines de 50 km/h en journée. Par contre, les brises sont bien en place dans l'Ouest.



Côté mer, elle est peu agitée à agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé proche de 1 mètre 50.