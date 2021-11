Un temps globalement sec

Le bulletin de Météo France :



La matinée s'annonce bien ensoleillée sur la majeure partie de l'île avec un petit bémol le long des côtes Nord et Nord-Est où quelques nuages peuvent venir s'échouer en donnant quelques gouttes de pluie au lever du jour. Quoiqu'il en soit, cela ne dure pas. Au fil des heures, les fidèles nuages de pente apparaissent, se montrant plutôt discrets sur l'Est.



L'après-midi, la Plaine-des-Palmistes et les cirques conservent de belles éclaircies. Pour la Plaine des Cafres et le sommet du Volcan, le soleil se maintient, l'inversion se situe entre 1500 et 1700 mètres. Par contre, c'est sur le quart Sud-Ouest de l'île où les nuages se montrent les plus nombreux avec des débordements nuageux attendus des plages de l'Ouest jusque Saint-Joseph environ. Côté précipitations, pas grand-chose à attendre encore aujourd'hui, le temps reste globalement sec.



Les températures sont stationnaires par rapport à hier et toujours largement supérieures aux normales sur les plus hauts sommets. On attend 28 à 30°C sur le littoral, 27°C à Cilaos et 22 à 24°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent de Nord-Est se renforce légèrement avec des rafales de 50 à 60 km/h en Baie de la Possession et vers la Pointe de la Table. Quelques rafales sont également attendues sur les sommets exposés.



La mer demeure peu agitée à agitée sans houle significative en journée.