Météo Un temps globalement sec sur l'ensemble de l'île

Pas de gros changement par rapport à mardi. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo France prévoit en effet un temps globalement sec et dégagé sur l'île, accompagné de quelques nuages dans l'Est. Des averses restent possibles sur les hauteurs de La Possession. Par NP - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 06:31

Quelques nuages circulent sur le littoral Est ce matin, mais le temps est sec sur l'ensemble de l'île. Les températures fraîches de la nuit se font rapidement oublier et le maxi est atteint en début d'après-midi avec 25 à 26 °c sur le littoral, 18 à 21 °c dans les cirques, 17 à 19 °c au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maido.



La journée se passe ensuite sous le même scénario que la veille. Les pentes s'ennuagent au cours de la matinée, sans grande préférence avec la présence d'un flux faible. Les Cirques, le Volcan et les hauteurs au dessus 2 200 m sont bien ensoleillés. L'après-midi, quelques timides averses sont probables dans les hauts de la Possession. Le littoral profite encore d'éclaircies et à nouveau le temps se dégage sur l'est au fil des heures suite à l'arrivée d'air plus sec.



Le vent reste faible avec un régime d'alizés qui se remet en place. Les rafales restent plus que raisonnables, tout au plus une quarantaine de km/h sur la région de Saint-Pierre. Les brises persistent dans les Hauts.



La mer redevient agitée dans l'ouest et le sud avec une houle australe qui prend de l'ampleur au fil des heures, 1 m 50 cet après-midi.