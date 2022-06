Météo Un temps globalement sec sous un ciel nuageux

Après un début de semaine où le temps était assez dégagé, les nuages devraient faire leur retour ce jeudi. Dans son dernier bulletin, Météo-France prévoit en matinée quelques blocs nuageux accompagnés de quelques averses dans le sud, avant que la situation ne s'inverse dans l'après-midi dans le nord. Les températures, elles, restent en deçà des normales saisonnières. Par NP - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 06:33

C'est un temps humide que l'on retrouve en début de journée sur une moitié Sud du département, approximativement au sud d'une ligne Pointe au Sel Sainte Rose, avec une couverture nuageuse assez dense accompagnée de faibles pluies.



Plus au Nord, le temps est sec et bien ensoleillé, faisant donc remonter rapidement les températures fraîches voire froides de la nuit.



Vers la mi-journée, l'amélioration se dessine dans le Sud avec le retour d'éclaircies sur le littoral Sud . Par contre, dans le même temps, des nuages de pente épousent peu à peu les pentes du Nord et de l'Ouest. Les cirques et les sommets les plus hauts sont, quant à eux, plus lumineux ou hors des nuages. L'après-midi, le temps reste globalement sec sous un ciel nuageux et l'impression de temps demeure sur le département sauf sur les pentes du sud où les nuages restent nombreux.



Les températures maximales restent en deçà des normales saisonnières.



Le vent de secteur Sud se renforce dès le début de journée pour devenir assez fort sur les côtes exposées de l'Ouest et de l'Est ainsi que sur les crêtes et sommets exposés. Les rafales associées peuvent atteindre 60 à 70 km/h.



La mer redevient forte de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose avec une houle de secteur Sud comprise entre de 1 mètre 50 et 2 mètres 50. Elle est peu agitée à agitée ailleurs.