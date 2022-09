Météo Un temps globalement clément malgré quelques nuages attendus en milieu de journée

Météo-France prévoit aujourd'hui un ciel partagé entre des éclaircies et des nuages bien présents par moment. Côté températures, elles seront légèrement supérieures aux normales saisonnières.. Par ailleurs, le vent sera faible sur une bonne partie de l'île. Le bulletin complet de Météo-France :

Par NP - Publié le Mardi 13 Septembre 2022 à 06:34

Les entrées maritimes peine à se dissiper sur une large façade Est, de la Grande Chaloupe à Saint-Joseph en passant par la Plaine des Palmistes. Du côté de Sainte-Rose ou de Saint-André quelques petites averses accompagnent le lever du jour. Ailleurs, la journée débute avec un joli ciel bleu.



Au fil de la matinée, les nuages de l'Est épaississent et s'étalent vers Saint-Denis, mais n'apportent pas davantage d'averses, et les pentes de l'Ouest voient se développer les premiers nuages. Le littoral, les cirques et les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude bénéficient d'un temps clément.



A la mi-journée l'île disparaît sous les nuages qui débordent largement en mer à l'Ouest et au Nord, apportant quelques gouttes dans les hauts de l'Ouest. Seuls le Sud Sauvage, le massif du volcan et les sommets de plus de 2000 mètres profitent encore du soleil.



La grisaille reste majoritaire l'après-midi, mais les averses sont anecdotiques. La frange littorale allant de Saint-Joseph à Saint-Benoît en passant par la Route des Laves profite d'un temps sec et ensoleillé. Classiquement en fin de journée les nuages se dissipent peu à peu sur la quasi-totalité du département.



L'alizé faiblit, le vent est faible sur la majeure partie de l'île.



Les températures sont stationnaires, légèrement supérieures aux normales de saison.

La mer est agitée mais peu agitée sur le Nord et l'Est.

La houle d'alizé se maintient autour de 1 mètre 50 et la houle de Sud-Sud-Ouest aux alentours de 1 mètre 50.