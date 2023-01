Un temps encore instable ce vendredi

Le temps est potentiellement instable en ce vendredi matin avec un ciel nuageux porteur localement de bonnes averses sur les régions de l'Ouest et du Nord. Ailleurs les averses sont plus rares, mais le ciel demeure nuageux.



Au fil des heures, les averses se font moins nombreuses sur le Nord.



L'après midi, des précipitations sont présentes dans l'intérieur, sans cumul important. Le littoral de l'Ouest et du Sud retrouve un temps plus clément alors que sur le Nord et l'Est, des averses s'invitent toujours localement.



Le vent de Nord à Nord-Ouest est modéré sur le Nord. Il prend une composante Ouest sur le Sud sauvage. Les brises se généralisent en fin de journée.



La mer est agitée en général. Une petite houle de Nord-Nord-Ouest voisine de 1 mètre 30 déferle sur les côtes Nord-Ouest, Nord et Nord-Est.



Pour rappel, La Réunion est en Vigilance Jaune Fortes Pluies Orages sur la zone Sud-Est et en Vigilance Orange Fortes Pluies Orages sur les zones Ouest, Nord et Est.