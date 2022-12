Météo Un temps clément malgré quelques nuages

Le temps sera variable ce samedi dans l’île. Le ciel reste très nuageux à couvert dans l'Est dans la matinée avec quelques séquences pluvieuses. Ailleurs, le soleil le temps restera ensoleillé. Par NP - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 07:03

Malgré la présence d'averses éparses, la tendance à l'assèchement se confirme ce week-end.



Le début de journée est nuageux dans l'Est avec des averses éparses entre Sainte-Marie et Saint-Philippe, jusque dans les Plaine et le Volcan. Dans les hauts de l'Ouest, quelques averses se déclenchent en milieu de matinée. Ailleurs le temps est ensoleillé. Dans l'après-midi, les nuages de pentes se développent dans tous les hauts de l'île; ils laissent échapper des averses notamment vers le Tampon ou le Guillaume, mais elles sont moins nombreuses que ces derniers jours. En bord de mer, des plages d'éclaircies résistent dans le nord, l'Est jusqu'au Sud Sauvage ; le ciel redevient plus nuageux à partir de Saint-Jo en allant vers Saint-Pierre puis Saint-Gilles.



Le vent est encore sensible sur à peu près les mêmes secteurs que vendredi, le Sud Sauvage 60 à 70 km/h et la région de Saint-Denis 50 à 60 km/h.



L'état de la mer est inchangé avec des petites houles d'alizé et australe sans consistance.