Un temps clément malgré quelques nuages

Météo-France prévoit aujourd'hui un ciel partagé entre des éclaircies et des nuages bien présents par moment. Côté températures, des maximales de 27° sont attendues sur le littoral. Par ailleurs, le vent d'Est à Sud-Est continuera à se renforcer et atteindra des pics de 60 km/h en rafales. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 06:37

Le réveil se déroule sous un ciel soit partiellement soit complètement nuageux, des petites averses peuvent être signalées dans l'est mais elles sont peu durables. Des éclaircies s'élargissent en cours de matinée, notamment aux endroits ventilés à savoir les régions nord et sud. Les sommets et les Cirques échappent le plus souvent aux nuages et il fait beau à Cilaos ou Mafate, au Volcan ou au Maĩdo.



Dans l'après-midi, le soleil reste d'actualité sur Saint-Pierre jusqu'aux plages de l'Ouest, sur Saint-Denis et le Beau Pays en général, par contre les nuages dominent dans les Hauts notamment dans l'Ouest et l'Est, mais les sommets au-dessus de 2000 mètres sont épargnés.



Le vent d'Est à Sud-Est se renforce, les rafales atteignent 50 à 60 km/h. En altitude et sous le vent du relief, le vent reste faible.



La mer est peu agitée à agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 et d'une petite houle australe qui s'amplifie graduellement au cours de la journée pour être voisine de 1 mètre 50 en fin de journée.



Les températures sont stationnaires, comprises entre 24 et 27°C sur la côte et entre 17 et 22°C dans les terres.