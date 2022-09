Météo Un temps clément malgré quelques cumulus

La journée démarre avec un ciel radieux ce jeudi. Au fil des heures, les nuages feront leur apparition. Par NP - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 06:32

L'alizé se renforce en journée et devient légèrement plus humide.



En effet les entrées maritimes sont plus nombreuses et porteuses d'averses sur le flanc Est du Volcan. En matinée, des pluies intermittentes viennent alors arroser l'Est du département et ces dernières glissent vers le Sud Sauvage.



En revanche, sur les zones exposées au vent, nuages et éclaircies alternent du côté de Saint-André en remontant ver Saint-Denis pour le Nord et sur la région de Saint-Pierre pour le Sud.



Dès le milieu de matinée, les nuages de pentes se forment dans les hauts de l'Ouest pour se développer et déborder en direction de la baie de Saint-Paul et de la baie de la Possession. Quelques averses peuvent atteindre la route en corniche. Ailleurs même si le ciel parait menaçant, le temps devrait rester sec.



Les températures maximales atteignent les 25 à 27°C sur le littoral, 15°C au Volcan, 19°C au Maido et 18 à 21°C dans les cirques.



Le vent souffle en rafales sur Saint-Pierre où les pointes peuvent atteindre les 60 à 70 km/h. Dans une moindre mesure, le vent souffle en rafales sur le littoral Nord avec des valeurs plus basses de l'ordre de 50 à 60 km/h.



La mer est agitée dans l'Ouest et le Sud avec une houle australe qui prend de l'ampleur au fil des heures pour atteindre 2 mètres en fin de journée.