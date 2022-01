Météo Un temps agréable qui ne durera pas

Pas de changement majeur par rapport à hier concernant le temps. Météo-France prévoit en effet des éclaircies qui seront surtout présentes dans la matinée avant un revirement cet après-midi où les nuages couvriront une bonne partie de l'île. Le bulletin de Météo-France: Par NP - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 06:21

Profitons des éclaircies d'aujourd'hui !



Au lever du jour, quelques nuages se promènent le long de la côte Est, approximativement de Saint-Denis à Saint-Philippe en passant par les Plaines et le Volcan, avec ici ou là quelques gouttes. Dans les Cirques et sur la moitié Ouest, c'est un temps agréable qui domine, il faut en profiter.



Vers la mi-journée et durant l'après-midi ; le ciel se montre gris sur la majeure partie l'île, des averses de saison sont observées dans l'Intérieur avec une petite préférence pour les Hauts de l'Ouest, les secteurs des Plaines et du Volcan. La région de Saint-Pierre garde le soleil grace à un alizé toujours en forme, 50 km/h en rafales.



La mer est peu agitée avec une petite houle australe sans prétention.