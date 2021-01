A la Une . Un système dépressionnaire à 1 460 km au Nord-Est de La Réunion

Un système dépressionnaire évolue actuellement dans le Sud-Ouest de l'océan Indien. Devenu dépression tropicale à 10h locales, il était situé aux points 12.5 Sud et 66.3 Est, soit à 1460 km au nord-est de La Réunion.

Selon les prévisions de Météo-France, le système, dont la pression au centre est estimée à 998 hPa avec des rafales maximales sur mer de 75 km/h, devrait se déplacer en direction de l'Ouest-Sud-Ouest au cours des prochains jours et devenir une tempête tropicale dès ce dimanche.



Il devrait même impacter la côte Est de la Grande île "d'ici mardi / mercredi prochain".



En revanche, "il n'y pas de menace directe envisagée pour les Mascareignes", termine Météo-France.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 17/01 à 10h locales, par 13.0 Sud / 62.2 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 13.9 Sud / 57.3 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 15.6 Sud / 53.1 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 20/01 à 10h locales, par 16.5 Sud / 50.2 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 21/01 à 10h locales, par 17.5 Sud / 46.0 Est