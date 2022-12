A la Une .. Un syndicat demande la revalorisation de la consultation médicale à 50 euros

Le Syndicat des Médecins Libéraux de La Réunion (SML Réunion) a été reçu par le cabinet du ministère de la Santé et de la Prévention en début de semaine. L'union a formulé plusieurs demandes de la part des soignants qui manifestent depuis plusieurs semaines et qui étaient notamment en grève le 1er décembre. Voici le nouveau communiqué de la SML qui demande une revalorisation de la consultation médicale en France à un niveau plus proche de la moyenne européenne : Par NP - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 10:34

"50 euros la consulte et pas moins, la CSMF en dessous de tout"



Le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML Réunion) félicite les médecins libéraux réunionnais, du jamais vu à la Réunion comme en métropole, pour leur suivi à 80% du mot d’ordre national de grève du SML et du mouvement des « Médecins Pour Demain » de fermeture des cabinets médicaux les 01 et 02 décembre 2022.



Le SML Réunion souligne le caractère responsable de cette revendication par le SML de la consultation à 50 € indispensable à transformer une médecine devenue « bas de gamme de supermarché », source de légitimes mécontentements des patients et des médecins.



50€ EST LE TARIF MINIMUM DE LA CONSULTATION POUR REDONNER TOUT SENS À L’EXERCICE LIBÉRAL

avec ses 2 corollaires, libre choix par le patient de son médecin, et paiement à l’acte. Pour revenir à une médecine libérale de haute qualité où tout le monde y trouvera son compte ( Etat- patients et médecins).



Le SML Réunion dénonce la Confédération Syndicale des Médecins de France (CSMF), ce syndicat national hélas si bien représenté à la Réunion par la CSMF Réunion et l’URPS médecins Réunion ( URML OI) aux actions locales combien désastreuses, dernièrement soldées par un Dossier Médical Partagé (DMP) expérimenté à la Réunion par l’ARS et le CHU et avéré prochainement obligatoire pour tous les médecins libéraux de France qui n’en veulent pas en l’état. le SML Réunion dénonce la CSMF disposée à lancer un mouvement national de grève de Noël au jour de l’an pour un tarif de consultation de seulement 30€ en deçà d’un rattrapage de 10 années sans augmentation et de l’inflation. Pour encore plus de forfait, et SURTOUT NE RIEN CHANGER. UNE CSMF DÉPLORABLE, non respectueuse des médecins libéraux et qui ne fait que précipiter la disparition de la médecine libérale.



Le SML Réunion demande aux médecins libéraux réunionnais de soutenir le combat national du SML par leur adhésion au SML.