Mayotte Un syndicaliste policier exprime son indignation : "Ils caillassent et se font à peine taper sur les doigts !"

Sur le plateau de Mayotte la 1ère ce matin, le délégué départemental adjoint du syndicat Alternative Police a tenu à exprimer sa colère après la peine infligée aux agresseurs d'un policier gravement blessé. Alors que les mineurs ont écopé de rappels à la loi et d'un travail d'intérêt général, le syndicat s'insurge et pointe du doigt le manque de moyens. Par NP - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 11:30

Très remonté, dans l'émission Zakweli de Mayotte la 1ère, le syndicaliste policier Abdel Sakhi a tenu à exprimer son indignation : "Notre collègue a été caillassé, blessé au visage. On a des mineurs qui ont avoué, ils reconnaissent avoir caillassé le collègue, et ils se font à peine taper sur les doigts ! ».



Abdel Sakhi continue : "Ils n’ont plus peur du tout des policiers et des gendarmes, ils viennent au contact. Quand ils sont arrêtés, emmenés au commissariat, pour eux c’est une simple formalité. Ils savent qu’ils seront relâchés ". Dépité, le syndicaliste lâche : "On a le sentiment de travailler pour rien, alors que la délinquance à Mayotte c’est vraiment un truc de dingue ! ".