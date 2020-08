A la Une . Un suspect en garde à vue pour la rixe mortelle de Langevin

Les gendarmes ont interpellé un homme concernant la rixe mortelle qui a eu lieu hier dans le secteur de Langevin à Saint-Joseph. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 14:36 | Lu 3320 fois

Un premier suspect a été interpellé par les gendarmes dans le cadre de l’enquête sur la rixe mortelle de Saint-Joseph dimanche 9 août. Il a été placé en garde à vue. Les enquêteurs vont tenter de définir son rôle dans la bagarre qui a coûté la vie à Yohan Payet, 20 ans. Aucune information judiciaire n’a été ouverte pour l’heure.



Selon les premiers témoignages, le Tamponnais avait tenté de séparer les belligérants avant d’être lui-même la cible de la sauvagerie de ses agresseurs. Le corps de la victime portait plusieurs traces de coups d’armes blanches. L’autopsie réalisée ce lundi donnera plus de précisions pour la suite de l’enquête.



Dans la journée d’hier, les gendarmes ont auditionné une trentaine de personnes afin de retracer le fil des évènements. D’après ces auditions, il ressort qu’un groupe de jeunes aurait tenté de s’introduire dans la fête pour profiter de l’alcool. La tension serait alors montée entre le groupe de squatters et les invités. En tentant de s’interposer, le jeune homme y laissera la vie. Deux autres personnes sont gravement blessées.



