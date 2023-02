A la Une .. Un survol de Saint-Paul pour les marmailles de 1000 Sourires

Les marmailles de 1000 Sourires ont pu effectuer un survol de Saint-Paul. Par N.P - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 08:59

Le communiqué de l'association :



L’année 2023 commence en beauté pour une trentaine d’enfants de St-Paul ! Parrainés par l’association 1000 Sourires, ils ont eu la chance d’effectuer un baptême de l’air avec Hélilagon. « Ils vont survoler leur commune avec l’un de nos plus fidèles partenaires, Hélilagon, que je remercie pour leur dévouement. Quoi de plus beau pour commencer l’année pour ces enfants ? », confie Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires. Une jolie opération couronnée de succès puisque la surprise était totale !



Faire découvrir le secteur aéronautique aux enfants



Accueillis sur le site d’Hélilagon en VIM (Very Important Marmailles), les enfants ignoraient le programme de l’après-midi. Ils ont dans un premier temps découvert les missions des hélicoptères sur l’île, à savoir porter secours et faire découvrir La Réunion vue du ciel. Le directeur d’Hélilagon David Lary a pris plaisir à répondre aux questions des enfants. À travers son action, il espère révéler des passions : « Il y a quelques années, une jeune fille du collège de Plateau Caillou a participé à une opération 1000 Sourires à Hélilagon. En troisième, elle est revenue réaliser un stage d’observation au sein de notre entreprise puis a intégré le Lycée Stella de Saint-Leu pour effectuer un Bac Pro Aéronautique. Elle est aujourd’hui mécanicienne ! » Preuve que les incroyables expériences que fait vivre l’association 1000 Sourires aux enfants peuvent éveiller une vocation.



Un survol de la baie de St-Paul pour les enfants



Après avoir présenté les actions d’Hélilagon, David Lary a annoncé aux enfants qu’ils étaient venus sur le site pour effectuer un survol de Saint-Paul en hélicoptère ! Une nouvelle qui a laissé place à des cris de joie. Samuel Farcis,

pilote d’hélicoptère à Hélilagon, a alors expliqué aux petits St-Paulois les règles de sécurité à bord d’un hélicoptère. Ces derniers ont ensuite pu prendre place dans l’habitable et vivre une expérience mémorable. Par groupe de cinq , ils se sont installés à bord de l’appareil, qui s’est dirigé vers le lagon avant de revenir à la base. « J’ai reconnu les plages de l’Hermitage, de Boucan Canot et aussi la route des Tamarins ! C’était impressionnant ! », s’exclame Hugo, des étoiles pleins les yeux. Les vols se sont succédés, les sourires aussi.



1000 Sourires c'est à ce jour :

287 opérations réalisées et 11 984 marmailles parrainés.

Site de l’association :

Facebook : https://www.facebook.com/1000sourires

