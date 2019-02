Un supermarché de Saint-André lance une campagne de recrutement originale

Voilà des annonces d'emplois qui ne passent pas inaperçues. Un supermarché de l'Est a réalisé une campagne de recrutement plutôt originale en passant par les réseaux sociaux.



Sur Facebook, l'enseigne a partagé des photos d'employés du magasin tenant fièrement la pancarte "Recherche collègues" dans leurs mains. Le message est clair ! Exit donc le passage par la case du Pôle Emploi en s'adressant directement aux candidats.



Publiée mercredi dernier, elle a déjà porté ses fruits. "Suite à notre recrutement, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux nouveaux collègues, mais nous en cherchons encore, alors à vos CV et lettres de motivation", a posté le Super U de Saint-André ce mardi.



Des postes de boucher, apprentis boucher et poissonnier restent à pourvoir.