Un succès pour le job dating du Burger King de Grand Fond

Un vrai succès avec l’inscription d’une centaine de personnes. 23 d’entre elles rencontraient les recruteurs de l’enseigne de restauration rapide. La salle mise à disposition pour ces entretiens ne pouvant accueillir plus de public. Pôle Emploi va également prochainement organiser trois autres sessions d’entretien avec les autres candidats.



L’entreprise Burger King cherche en effet à recruter 40 Saint-Paulois. Ils exerceront les fonctions d’équipiers polyvalents au restaurant de Grand Fond. Leur formation débutera début octobre.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’emploi signée entre la Ville, la société Burger King et le Pôle Emploi le 8 août dernier. La commune, via la DPCS porte ce projet grâce au Service Emploi Formation Insertion (SEFI).



Le Conseil municipal de la Ville votait la création de la Charte de l’emploi lors d’une délibération du 19 décembre 2017.



Cet outil innovant se situe dans la continuité des actions impulsées depuis la signature du partenariat avec Pôle Emploi, voté en Conseil municipal le 24 mai 2016 pour la coordination des acteurs dans la lutte contre le chômage. Notamment celui des jeunes et pour le développement de l’Emploi et du territoire.