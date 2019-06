<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Un succès pour la visite de la poudrière de la Grande Fontaine





Des agents du service culturel de la ville saint-pauloise réalisaient une visite à deux voix. Cinquante cinq personnes y participaient le samedi après-midi. Une grande réussite. Aussi bien au niveau de la fréquentation que de la satisfaction du public.



Autre activité proposée par le service culturel lors ce ces Journées nationales : un atelier ludique concernant le ZZAP. Il s’agit du zonage de présomption de prescription d’archéologie préventive mise en place depuis mars 2018 par la commune de Saint-Paul.

16 personnes effectuaient le déplacement. Elles venaient entendre les explications détaillées d’un archéologue du service régional de l’archéologie sur les sites historiques de la cité saint-pauloise.



Des élèves de cinq classes d'écoles saint-pauloises profitaient aussi d'une animation sur la paléoforêt de la Rivière des galets via une mallette pédagogique.





