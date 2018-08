Un succès pour l’atelier parents-enfants installé à l’Éperon

Des activités réservées aux parents et à leurs enfants se déroulaient pendant ces vacances scolaires d’août 2018 au Local collectif résidentiel « Frangipanier » dans le secteur Champ de Merle au quartier de l’Éperon. Une initiative couronnée de succès avec la participation de 32 marmailles et de 17 parents saint-paulois.Un projet initié par l’association Amafar et par Béatrice Thomas, agent de proximité, avec l’appui de la Ville de Saint-Paul. Au programme : des ateliers avec les enfants mais aussi un groupe de parole sur la parentalité où se réunissent des parents, chaque dernier mardi du mois.L’objectif reste de libérer la parole et d’obtenir des conseils de la part d’un psychologue ou d’un médiateur social.L’opération vise à recréer du lien social entre les parents et les enfants. Notamment avec la pratique d’activités manuelles communes comme la fabrication de sets de table ou de la peinture sur verre.