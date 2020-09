7mag.re Un spot choc pour sensibiliser au danger du Coronavirus

Le Ministère de la Santé et des Solidarités a décidé de changer le ton de sa communication. Ce dernier vient de diffuser un spot choc afin de sensibiliser et de responsabiliser les Français face au danger de la propagation du Coronavirus au sein du cercle familial. Par Chloé Grondin - Publié le Dimanche 13 Septembre 2020 à 18:53 | Lu 486 fois

Le synopsis est simple et efficace. Un homme, la cinquantaine LIRE LA SUITE