Un spectacle pour sensibiliser à la protection de l’environnement

Rouler, kayamb, et saxophone étaient de sortie ce matin pour accompagner les élèves de la classe de CM1b de Mme Gonnelli de l’école primaire de l’Hermitage-les-Bains. Les enfants ont brillé sur la plage de l’Hermitage lors d’un spectacle captivant intitulé “Entre Terre et Mer : Respectons notre plage et notre biodiversité”, marquant ainsi la clôture d’une année riche en découvertes, animations pédagogiques, scientifiques et artistiques. Ce spectacle a été entièrement créé par les enfants, sous la supervision de leur enseignante, Mme Gonnelli, et de leur référente scientifique et artistique, Marion OVIZE, dans le cadre de leur aire marine éducative. Afin de permettre à toutes les classes de l’école d’en profiter, le spectacle a été joué deux fois ce matin, mettant l’accent sur la sensibilisation à la protection du récif corallien et à l’impact des déchets sur ces écosystèmes. Plongez à nouveau dans ce spectacle en découvrant les photos qui immortalisent ces moments exceptionnels !Plus de photos : https://www.mairie-saintpaul.re/un-spectacle-pour-sensibiliser-a-la-protection-de-lenvironnement/