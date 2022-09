Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un spectacle pour enfants joué à Barrage Saint-Paul, terre des festivals, accueille le spectacle gratuit, intitulé La Boîte à rêves, joué près de la salle polyvalente de Barrage dans le Bassin de vie de la Saline. Rendez-vous le mercredi 21 septembre 2022 à 14 heures. Ce rendez-vous s’adresse aux 3 à 12 ans.





Découvrez ci-dessous la présentation de La Boîte à rêves. Elle a l’air vide cette boîte… À vrai dire, elle est vide… Et pourtant, c’est dans cette boîte que vont se matérialiser les rêves les plus fous de nos héros à condition de dormir et de rêver bien sûr ! Une balade poétique qui nous entraîne dans un monde de tous les possibles.

Vous serez transportés vers un monde imaginaire où les objets prennent vie… Une pincée de poésie, quelques grammes de folie, beaucoup d’amour, pour un spectacle bien relevé, rempli d’émotions et de magie. Magie, Clown, Jonglerie … Du rire aux larmes, le spectateur sera envahi d’émotions !

La compagnie Le Cirque de La Réunion propose en collaboration avec l’association CYBERUN cet événement labellisé Guétali. Il s’agit d’un dispositif piloté par le Conseil Régional dans le cadre des grands projets culturels réunionnais. L’enjeu est de développer le spectacle vivant, notamment l’emploi culturel en multipliant les spectacles sur une période donnée.

Le Guétali vise également à démocratiser l’accès à l’offre culturelle avec des spectacles de qualité. Valoriser la création et la production locales correspond aussi aux ambitions très élevées de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, en matière culturelle. Faire vivre la culture au plus près de la population des différents bassins de vie représente un axe prioritaire de la mandature. Cette orientation forte permet de favoriser une diffusion de qualité et de proximité.







