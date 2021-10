Un sous-variant du Delta fait son apparition

Un sous-variant du virus Delta circule dans plusieurs pays européens. Le dernier à signaler sa présence sur son sol est Israël.



Le ministère de la Santé de ce pays a annoncé mardi soir qu’un enfant de 11 ans en provenance d’Europe avait été testé positif à ce sous-variant. Le sujet porteur a été identifié dès son arrivée à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv. Il a été mis en quarantaine. Pour l’heure, aucun autre cas n’a été identifié en Israël.



Le même jour, les autorités sanitaires britanniques annonçaient être confrontées à une hausse des contaminations au Covid-19.



"Nous surveillons de très près cette nouvelle forme et nous n’hésiterons pas à prendre des mesures si nécessaire", a ainsi déclaré un porte-parole du Premier ministre anglais.



Ce variant AY4.2 est un sous-variant du très contagieux variant Delta apparu initialement en Inde et qui avait provoqué une reprise de l’épidémie dans de nombreux pays dans le monde.



A l'heure actuelle, le Royaume-Uni comptabilise chaque jour plus de 40.000 cas positifs de Covid, soit un taux d’incidence bien plus élevé que dans le reste de l’Europe.



Mais le sous-variant AY4.2 ne serait pas la cause de cette reprise épidémique selon les scientifiques qui estiment que cette dégradation de la situation sanitaire est la conséquence de plusieurs facteurs comme le faible taux de vaccination chez les mineurs, la diminution de l’immunité des plus âgés vaccinés très tôt en début d’année ou encore à la levée en juillet, en Angleterre, de l’essentiel des restrictions.