Un sous-préfet originaire de La Réunion pour Morlaix

Depuis hier, Morlaix a un sous-préfet originaire de La Réunion. Né en 1966, à Saint-Pierre, Gilbert Manciet a pris ses fonctions dans le Finistère ce lundi.



Une mission qui ne lui est pas étrangère, puisque l'homme a déjà occupé le poste de sous-préfet à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, entre 2015 et 2017.



Avant ça, c elui qui a entamé sa carrière comme officier dans l'armée de terre a vait occupé les fonctions de secrétaire général de la sous-préfecture de Mulhouse, et de chef du service interministériel de défense et de protection civiles au cabinet du préfet de Maine-et-Loire.